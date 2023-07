Mercato : Après le PSG, il débarque à l’ASSE et s’enflamme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par le centre de formation du PSG, Dylan Batubinsika retrouve la France après ses expériences à l’étranger. Le défenseur de 27 ans s’est engagé ce vendredi en faveur de l’AS Saint-Étienne, un nouveau challenge qui emballe déjà le principal intéressé, impatient de découvrir Geoffroy-Guichard.

Après une première saison bien compliquée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne entend jouer les premiers rôles pour lui permettre de retrouver l’élite. Le mercato estival s’annonce donc déterminant, et Laurent Batlles peut compter sur un renfort de taille officialisé ce vendredi par le club du Forez.

« Je suis très heureux de revenir en France, à la maison »

Formé au PSG, et parti du club parisien en 2017, Dylan Batubinsika s’est officiellement engagé pour les deux prochaines saisons avec l’AS Saint-Étienne (avec une année supplémentaire en option), recrutant ainsi un joueur ayant notamment disputé la Ligue des champions la saison dernière avec le Maccabi Haïfa, club dans lequel il fût prêté par le FC Famalicão. « Je suis fier de porter ces couleurs, celles de l'un des plus grands et emblématiques de France. J'ai hâte de découvrir Geoffroy-Guichard, le feu du Chaudron. J'ai fait mon chemin et je suis très heureux de revenir en France, à la maison, pour découvrir la Ligue 2 BKT », s’est réjoui le défenseur de 27 ans, relayé par le site de l’ASSE.

OFFICIEL ! ✅Dylan Batubinsika quitte Famalicão 🇵🇹 et s’engage avec l’ASSE jusqu’en 2026.Bienvenue @DBatubinsika ! 💚pic.twitter.com/Dz8xQPiRlE — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) July 21, 2023

« On est content de pouvoir compter sur l'arrivée d'un profil comme le sien »