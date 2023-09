Mercato : Après Benzema, le Real Madrid prépare un coup de balai

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid a tourné une page de son histoire cet été. Courtisé par l'Arabie saoudite, Karim Benzema a pris la décision de rejoindre Al-Ittihad. Mais l'été prochain, d'autres légendes du club madrilène devraient s'en aller. La révolution est en marche du côté de Santiago Bernabeu.

Karim Benzema et le Real Madrid, c'est terminé ! Véritable légende des Merengue avec lesquels il a remporté, entre autres, 5 Ligue des champions, le Ballon d'Or en titre a rejoint l'Arabie saoudite cet été. Le contrat mirobolant qui lui a été proposé par Al-Ittihad était impossible à refuser pour un joueur qui se rapproche de la retraite qui n'a plus rien à prouver en Europe. Et visiblement, le Real Madrid devrait encore voir des figures mythiques s'en aller l'été prochain.

Quatre joueurs vont quitter le Real

Ce dimanche, Sport nous en dit plus sur les contours du nouveau projet madrilène. Bien décidé à économiser pour se renforcer, le Real Madrid ne devrait pas prolonger les contrats de Luka Modric et de Toni Kroos. Très importants dans la rotation lors de la dernière décennie, Lucas Vasquez et Nacho Fernandez devraient également quitter Madrid l'été prochain.

