Mercato : Après avoir quitté le PSG, son calvaire continue

Arnaud De Kanel

Un an seulement après son arrivée au PSG, Manuel Ugarte a quitté le club de la capitale pour s'engager avec Manchester United. Or, sa situation n'a que peu évolué en Angleterre où il joue très peu et où ses rares apparitions sont critiquées.

Coup de théâtre au PSG cet été avec le départ de Manuel Ugarte, qui s’impose comme la plus grosse vente du club durant ce mercato. Recruté à prix d’or à l'été 2023 pour 60M€ en provenance du Sporting CP, le milieu de terrain uruguayen n’aura finalement pas réussi à s'imposer sur la durée. Malgré des débuts prometteurs sous la direction de Luis Enrique, Ugarte a progressivement disparu des radars, relégué dans l’ombre. Avec l’arrivée de João Neves, pour un montant estimé à 70M€, la direction parisienne a jugé opportun de tirer profit de la cote encore élevée du joueur, actant ainsi son départ. Mais son aventure en Angleterre n'est pas une réussite.

PSG : Margot Dumont annonce la couleur pour les retrouvailles avec Luis Enrique https://t.co/Y6m7g2b6Qs pic.twitter.com/BhYLEKOjqM — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Les débuts compliqués d'Ugarte à United

Depuis son arrivée à Manchester United, Manuel Ugarte n'a pas beaucoup l'occasion de se montrer. Or, quand Erik ten Hag lui donne sa chance comme mercredi dernier face à Twente, l'Uruguayen passe à côté. La presse britannique, pas habituée à faire de cadeaux, critique vivement l'ancien joueur du PSG.

Ugarte déjà critiqué en Angleterre

« Il a eu du mal à se distinguer lors de sa deuxième titularisation. Il est resté sur le terrain pendant toute la durée du match, mais a eu du mal à avoir un impact notable toute la soirée. Manchester United fait face à la réalité alarmante de Manuel Ugarte après un aveu honnête. Manuel Ugarte a effectué sa deuxième titularisation pour Manchester United mercredi soir, mais il a produit une prestation décevante. Il y a des choses à apprécier dans le fait qu’un joueur de 23 ans assume sa performance manquée, compte tenu du nombre de joueurs de United qui auraient pu être accusés de ne pas le faire mercredi soir », écrivait le Manchester Evening News. Le calvaire continue donc pour Manuel Ugarte.