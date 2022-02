Foot - Mercato

Mercato : Antonio Conte est prêt à claquer la porte de Tottenham !

Publié le 24 février 2022 à 8h53 par La rédaction mis à jour le 24 février 2022 à 8h55

Battu par Burnley mercredi soir, Tottenham peine à redresser la barre en Premier League. Et Antonio Conte s’est dit prêt à démissionner après la rencontre…