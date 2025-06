Mercato : Alerte au PSG, il annonce un pari risqué !

Tout juste auréolé de son titre en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait être tenté de renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Toutefois, à en croire Arsène Wenger - ancien coach d'Arsenal - la direction parisienne va devoir être vigilante pour son recrutement.

Ce samedi soir, le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. En effet, le club de la capitale a étrillé l' Inter en finale (5-0), et ce, à l' Allianz Arena de Munich .

«Ça peut dérégler»

« Le PSG ? Ils ont le potentiel pour dominer l'Europe. Après, quand tu es responsable d'une équipe comme ça, tu veux toujours l'améliorer. Et là, on est devant un truc : qu'est-ce qu'il va améliorer ? Moi, j'ai voulu améliorer l'équipe, j'ai voulu amener quelque chose et, en fait, je l'ai diminuée. Ça peut dérégler », a déclaré Arsène Wenger, ex-entraineur d'Arsenal. Reste à savoir si Luis Campos tiendra compte de son avertissement.