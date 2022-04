Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Abraham prêt à revenir à Chelsea ? Il répond !

Publié le 4 avril 2022 à 15h46 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2022 à 15h48

Actuellement à l’AS Roma, Tammy Abraham s’est exprimé au sujet d’un possible retour à Chelsea, son club formateur.