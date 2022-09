Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Abi, Lihadji... Ça va encore bouger à l’ASSE

Publié le 4 septembre 2022 à 23h30 par La rédaction

Le marché des transferts a fermé ses portes le 1er septembre dernier, mais l'ASSE espère encore pouvoir boucler quelques opérations, sur les arrivées comme sur les départs. Cela serait notamment le cas avec Isaac Lihadji, dont le LOSC souhaite rapidement se débarrasser, tandis que Charles Abi pourrait quant à lui quitter le club du Forez.

Le marché des transferts s’est bien achevé ce jeudi à 23h en France, mais les clubs peuvent encore se renforcer. En effet, il est possible d’accueillir un nouveau joueur, dit « joker », à partir du lendemain du mercato estival jusqu’à la veille de l’ouverture de marché hivernal, comme le précise le règlement de la LFP. Cependant, deux conditions doivent être respectées: le joueur doit soit évoluer en France, soit être libre de tout contrat. L’ASSE pourrait donc brûler son joker avec un joueur tout droit venu de Ligue 1.

Isaac Lihadji en renfort

À en croire les informations du Progrès , l’ASSE serait intéressé par le profil d’Isaac Lihadji dans l’optique de renforcer l’effectif de Laurent Batlles. Le joueur serait même d’accord à l’idée de rejoindre les Verts . Du côté du LOSC, Olivier Létang avait été très clair ce samedi en conférence de presse au sujet de l’avenir de son attaquant au sein du club lillois. « Son avenir n'est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre de propositions et de possibilités. À lui de savoir ce qu'il veut faire, s'il veut jouer au football ou non. C'est à lui de se décider, s'il veut jouer au football ou faire autre chose. »

« On cherche un joker, mais c’est très particulier »

Récemment interrogé sur le recrutement, Laurent Batlles n'a pas fermé la porte à l’arrivée d’un joueur supplémentaire. Mais, dans des propos relayés par Le Progrès , le technicien s’est exprimé concernant la problématique que font face les clubs français. « On cherche un joker, mais c’est très particulier, il faut aussi qu’ils aient l’acceptation de leurs clubs pour s’en aller. On se laisse la possibilité de, sans prendre pour prendre. »

