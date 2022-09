Foot - Mercato - FC Nantes

A peine arrivé au FC Nantes, il envoie un message à Kombouaré

Publié le 2 septembre 2022 à 22h30 par Arthur Montagne

Recruté dans les dernières heures du mercato, Ignatius Ganago a été présenté à la presse ce vendredi. Arrivé en provenance du RC Lens, l'attaquant explique notamment l'importance d'Antoine Kombouaré pour son transfert et il entend bien rapidement justifier la confiance qu'il lui a accordée.

Malgré les arrivées de Mostafa Mohamed et Evann Guessand, Antoine Kombouaré souhaitait absolument recruter un nouvel attaquant, avec un profil différent. C'est ainsi que dans les dernières heures du mercato, Ignatius Ganago a débarqué en provenance du RC Lens sous la forme d'un transfert sec. Le Kanak, qui attendait quatre renforts dans la dernière ligne droit du mercato ne pourra finalement compter que sur un seul nouveau joueur supplémentaire. Mais Antoine Kombouaré semble très satisfait de l'arrivée d'Ignatius Ganago.

Kombouaré se réjouit du transfert de Ganago

« Je vous présente Gana', qui arrive de Lens. C'est un attaquant, un buteur. C'est un profil qu'on n'a pas, qui aime décrocher, prendre la profondeur. C'est un garçon qui peut démarrer les actions en dehors de la surface mais qui aime bien également, finir les actions dans les dix-huit mètres. Il est souvent dangereux, efficace, marque des buts partout où il est passé. Il est passé par Nice à 18 ans, avec une année en réserve avant d'intégrer l'équipe première. Il a ensuite été transféré à Lens, avec deux saisons et des statistiques intéressantes. Il a des qualités de vitesse, de puissance et il est aussi capable de garder le ballon. Il possède vraiment plusieurs palettes à son jeu », assure le coach du FC Nantes à l'occasion de la présentation du nouvel attaquant des Canaris.

Ganago sait comment convaincre Kombouaré

Conscient des exigences d'Antoine Kombouaré, Ignatius Ganago s'est prononcé sur les attentes de son nouvel entraîneur à son sujet : « Elles sont claires. Le coach n'aime pas les attaquants qui attendent, qui restent sur place. J'ai ce profil. Il y a aussi de très bons joueurs autour et je pense pouvoir prendre la profondeur. Je pense que je vais recevoir de bons ballons. À moi de marquer ensuite où de faire marquer les autres (...) Important d'être désiré par sn coach ? Oui, parce que c'est lui qui fait les choix. Si l'entraîneur te veut, c'est qu'il a besoin de ton profil. Après, ça ne veut pas tout dire. Il faut que de mon côté, je m'entraîne dur pour lui montrer qu'il avait raison . »

«Il m'a vraiment fait comprendre que je l'intéressais»