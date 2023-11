Mercato : À l’étranger, un entraîneur envoie un message à Mbappé !

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel a côtoyé Kylian Mbappé au PSG entre 2018 et la fin de l’année 2020. Avec le champion du monde 98, l’entraîneur allemand est allé jusqu’en finale de la Ligue des champions. Aujourd’hui au Bayern Munich, Tuchel a déroulé le tapis rouge à l’attaquant du PSG en fin de contrat.

Kylian Mbappé pourrait rebondir ailleurs qu’au Real Madrid en cas de départ du PSG en fin de saison. Son contrat arrivant à expiration, Mbappé ne prendra pas de décision imminente comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 2 octobre dernier.

Le Real Madrid ne veut plus de Mbappé ?

Néanmoins, le Real Madrid se serait retiré du dossier Kylian Mbappé selon la Cadena SER alors que le club merengue a en parallèle publié un communiqué dans lequel il était spécifié qu’il n’y avait aucune discussion avec Kylian Mbappé pour une venue à Madrid.

«S’il veut venir, je vais le chercher en vélo»