PSG : Le feuilleton Mbappé relancé au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'agiter le mercato du PSG et du Real Madrid. La star de 24 ans est toujours liée au club madrilène, même si la presse espagnole a annoncé que les Merengue ne comptaient pas le recruter. Récemment, Rodrygo était envoyé vers la sortie pour faire de la place à l'international français. Mais le Brésilien est en train d'inverser sa tendance.

Au coeur de nombreuses rumeurs sur le mercato, Kylian Mbappé devrait continuer à faire parler de lui au cours des jours à venir. La star de 24 ans, en fin de contrat avec le PSG, voit son avenir être incertain. La presse espagnole a indiqué que le Real Madrid ne comptait pas le recruter à l’issue de la saison. Mais le journaliste Fabrizio Romano a récemment révélé que les Merengue n’avaient encore pris aucune décision.

Kylian Mbappé frappe un grand coup, le PSG en a l’habitude https://t.co/y7uUeiOMMi pic.twitter.com/w7UygEoyYo — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Rodrygo victime du transfert de Mbappé au Real Madrid ?

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est donc encore possible. Mais pour cela, la Casa Blanca va certainement devoir sacrifier un joueur. Et il y a plusieurs semaines, le nom de Rodrygo a été annoncé vers la sortie pour faire de la place à l’international français. L'ancien de Santos était notamment envoyé en Premier League. Toutefois, Rodrygo a totalement renversé sa situation ces derniers jours.

La tendance est en train de s'inverser