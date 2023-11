Annoncé à l’OM, il affole le mercato

Pierrick Levallet

Rayonnant avec Galatasaray cette saison, Sacha Boey aurait pu signer à l'OM cet été. Le club phocéen avait transmis une offre pour le joueur de 23 ans. Mais finalement, l'affaire ne s'est pas faite et le latéral droit est resté en Turquie. Mais alors que son contrat expire en juin 2025, Sacha Boey disposerait de nombreux prétendants sur le marché des transferts.

Avant de recruter Michael Murillo pour servir de doublure à Jonathan Clauss, l’OM était sur les traces d’un autre latéral droit. En effet, Pablo Longoria pensait très sérieusement à Sacha Boey cet été. Le joueur de 23 ans, qui fait des merveilles avec Galatasaray cette saison, a d’ailleurs avoué que le club phocéen était passé à l’action pour le recruter.

L’OM a tenté sa chance pour Boey

« Les nouvelles de Marseille étaient vraies. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais Marseille avait une offre. Si c’est possible pour un Parisien de jouer pour l’OM ? Oui, c'est possible » a confié Sacha Boey dans un entretien accordé au média Carré . Finalement, l’affaire ne s’est pas faite et le défenseur de Galatasaray est resté en Turquie où il est sous contrat jusqu’en juin 2025.

De nombreux clubs sont à l’affût