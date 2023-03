Menacé sur le mercato, l’OM lâche une réponse fracassante

Thomas Bourseau

D’ici la fin de saison et l’ouverture du mercato estival, l’actualité transferts de l’OM pourrait bien être animée et notamment en raison de l’intérêt de la Juventus pour trois de ses hommes forts, dont Pablo Longoria. A l’OM, on a annoncé la couleur pour le président du club phocéen.

Son renouveau et son retour au premier plan, l’OM le doit entre autres à un homme : Pablo Longoria. Passé de directeur sportif à président du club phocéen à l’hiver 2021, le dirigeant espagnol fait saliver un ancien employeur, où il opérait en tant que responsable du recrutement, à savoir la Juventus.

La Juventus en pincerait pour Pablo Longoria

C’est en effet l’information communiquée par La Provence dans ses colonnes du jour ce jeudi. Et ce n’est pas tout, toujours selon le quotidien, la Juventus serait en pleine phase de reconstruction de son organigramme et suivrait notamment avec attention les dossiers Igor Tudor (entraîneur de l’OM) et Javier Ribalta (directeur sportif du club olympien).

Hallucinant, l’OM a bouclé un transfert à 18M€ en secret https://t.co/C4MILMhZ1M pic.twitter.com/4ASEeT5OBa — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«Un président n’est pas sur le marché»