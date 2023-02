McCourt tente un coup de folie à l’OM, il « bluffe » tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Inconnu lors de son arrivée à Marseille, Pablo Longoria a réussi à faire l'unanimité à l'OM en très peu de temps. Un véritable pari gagnant de la part de Frank McCourt, qui cherchait un remplaçant à Jacques-Henri Eyraud. Membre de l'Association OM et proche du dirigeant américain, Richard Caillat a évoqué l'arrivée du dirigeant espagnol.

Arrivé en tant que head of football à l'OM en août 2021, Pablo Longoria a gravi les échelons jusqu'à devenir un homme adulé par tout le Vélodrome et accéder à la présidence. Passionné, le dirigeant espagnol fait l'unanimité. Mais il part de loin. Au moment de son arrivée à Marseille, tout le monde, ou presque, ignorait son CV. Mais Frank McCourt avait très vite décelé un potentiel comme le raconte Richard Caillat, membre de l'Association OM dans les colonnes de La Provence.

« Un vrai coup de foudre »

« Quand il y a eu l’épisode de la Commanderie et que ça commençait à chauffer, j’ai rencontré Frank McCourt. Il m’a annoncé qu’il allait nommer Pablo, puis il m’a demandé de le rencontrer et de l’aider. Je ne le connaissais pas. J’ai accepté car il y avait beaucoup de choses à l’époque, qui ne collaient pas et qui avaient abouti aux émeutes qu’on a connues. J’ai posé deux conditions : la première, que Pablo ait envie de me rencontrer. A deuxième, à titre bénévole. Cela a été un vrai coup de foudre » a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien. L'homme se montre même admiratif.

« Je suis impressionné »