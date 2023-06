Mbappé veut claquer la porte, le Qatar sort son joker

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a annoncé publiquement qu’il ne souhaite pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, ce qui a créé une véritable crise. Car s’il n’est pas vendu lors de ce mercato estival, la star française pourrait partir libre dans un an, ce qui serait un véritable désastre pour l’image du PSG et du projet QSI.

Alors que Lionel Messi quitte le projet et que Neymar reste un indésirable, le PSG voit une énorme crise se déclencher autour de Kylian Mbappé. Ce dernier a en effet clairement expliqué ne pas vouloir prolonger, ce qui est synonyme d’un départ libre en juin 2024. Une véritable catastrophe pour l’image de tout le projet du Qatar, qui va devoir trouver une solution au plus vite.

Soit Mbappé prolonger, soit il sera vendu

Deux solutions se présentent pour le PSG. Soit Kylian Mbappé est vendu en ce mercato estival, soit un nouveau feuilleton démarre comme en 2022, avec donc ce départ libre que tout le monde craint à Doha. Mundo Deportivo nous apprend que le ton se serait durcit ces derniers jours et le PSG aurait donc annoncé à Mbappé et à son entourage que s’il ne prolonge pas dans les deux ou trois prochaines semaines, il sera vendu au plus vite. Mais à qui ? Car pour le moment aucun club ne semble prêt à passer à l’action, même pas le Real Madrid.

Luis Enrique le nouvel envoyé spécial de Doha

Un homme pourrait tout changer. C’est en tout cas ce qu’on penserait du côté de Doha selon le quotidien catalan, qui révèle le plan du président Nasser Al-Khelaïfi. Il s’agirait tout simplement de Luis Enrique, piste que nous vous avions révélé en exclusivité sur le10sport.com et qui devrait donc devenir le nouvel entraineur du PSG. L’Espagnol aura la lourde tâche d’entamer un tout nouveau cycle et de mettre en place un collectif solide, mais don également de convaincre Mbappé de finalement prolonger son aventure à Paris pour une deuxième fois depuis son arrivée en 2017.