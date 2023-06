Mbappé - PSG : Le Qatar prépare un coup historique

Thomas Bourseau

L’avenir de Kylian Mbappé semble s’écrire en pointillés au PSG après sa décision de ne pas prolonger son contrat. A Doha, on songerait à solliciter le Real Madrid pour un transfert cet été, qui s’annoncerait d’ores et déjà légendaire. Explications.

Kylian Mbappé pourrait une nouvelle fois vivre un été particulièrement mouvementé. Ayant pris la décision d’annoncer au PSG qu’il n’activerait pas la clause pour valider la dernière année de son contrat, le champion du monde pourrait devenir agent libre à l’été 2024. Le PSG refuserait catégoriquement de perdre le meilleur buteur de son histoire de la sorte et l’aurait fait savoir au clan Mbappé par le biais d’un proche de l’Emir du Qatar selon PSG Community.

Le PSG prêt à faire affaire avec le Real Madrid

Au cours d’une réunion qui se serait déroulée dans la journée de mercredi, le proche en question aurait clairement annoncé la couleur : une prolongation ou un départ. Pire, PSG Community affirme que les hauts décideurs du Paris Saint-Germain seraient prêts à négocier avec le Real Madrid pour un transfert de Kylian Mbappé.

PSG : Il balance la date du transfert de Mbappé https://t.co/PhY1rI6Bd6 pic.twitter.com/VAxPMHDD4z — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Le Qatar veut faire de Mbappé le transfert le plus cher de l’histoire