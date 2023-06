PSG : Il balance la date du transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Jusqu'à présent, le PSG avait toujours fermé la porte à double tour pour le transfert de Kylian Mbappé. Mais voilà que cet été, il existerait une réelle possibilité pour que le Français s'en aille. Alors qu'un départ vers le Real Madrid fait à nouveau la Une des médias en Espagne, l'opération Mbappé pourrait se dérouler d'ici peu.

Kylian Mbappé a averti le PSG, il ne compte pas activer son option pour prolonger jusqu'en 2025. Le club de la capitale aurait alors réagi en conséquence en décidant de placer le Français sur le marché des transferts dès cet été. Dans les semaines à venir, on pourrait donc assister au départ de Mbappé et on pourrait déjà connaitre la date.

Un transfert le 23 juillet pour Mbappé ?

Forcément, quand on évoque un transfert de Kylian Mbappé, on se tourne immédiatement vers le Real Madrid. Et l'offensive pourrait d'ailleurs être imminente. Sur le plateau d' El Chiringuito , Paco Buyo a assuré que l'arrivée de Mbappé chez les Merengue pourrait être annoncée aux alentours du 23 juillet.

Le PSG et le Real Madrid encore loin d'être d'accord

Reste encore au PSG et au Real Madrid à se mettre d'accord pour le montant de Kylian Mbappé. A ce sujet, le journaliste espagnol a également expliqué que les Merengue compteraient offrir 120M€ quand le club de la capitale attendrait 200M€ pour lâcher Mbappé cet été.