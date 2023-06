PSG : Il jette l'éponge pour ce transfert, Mbappé peut exulter

Amadou Diawara

Pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG penserait à boucler le transfert de Victor Osimhen. Toutefois, Manchester United serait également tombé sous le charme de l'attaquant du Napoli. Mais heureusement pour le PSG, les Red Devils auraient renoncé à l'idée de recruter Victor Osimhen, et ce, parce que la direction des Azzurri devrait se montrer intransigeante lors des négociations.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé préfère évoluer sur une aile que dans l'axe. Conscient de la situation, le PSG s'activerait en coulisses pour recruter un nouveau buteur de classe mondiale, et ainsi permettre à son numéro 7 de retrouver son poste de prédilection la saison prochaine.

Manchester United aurait oublié Osimhen

Pour régaler Kylian Mbappé cet été, le PSG aurait coché le nom de Victor Osimhen, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Napoli. Toutefois, Manchester United serait également séduit par l'international nigérian. Mais heureusement pour le PSG, les Red Devils auraient abandonné l'idée de recruter Victor Osimhen lors de ce mercato estival.

Le Napoli trop gourmand pour Manchester ?