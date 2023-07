Mbappé va se faire recaler, l’annonce qui va faire halluciner le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé aura un bon de sortie cet été s’il refuse de prolonger son contrat avec le PSG. Cependant, d’après Thibaud Leplat, l’attaquant de l’équipe de France n’est pas nécessairement le bienvenu en Espagne où l’engouement médiatique qui l’entoure n’est pas nécessairement bien vu.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a assuré qu'il n'activerait pas l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Par conséquent, un départ libre devient une menace concrète pour le PSG. Mais Nasser Al-Khelaïfi assure qu'il fera tout pour éviter cette situation. Quitte à vendre sa star cet été.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Le coup de pression du PSG

« C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement », a confié le président du PSG devant les médias. Une aubaine pour le Real Madrid, mais Thibaud Leplat assure que tous les Madrilènes n'attendent pas Kylian Mbappé avec impatience.

«Mbappé a un peu fatigué tout le monde»