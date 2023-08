Mbappé : Une proposition à 120M€ pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus vraiment sur le départ à en croire différents médias. Pire, le meilleur buteur de l’histoire du PSG serait même sur le point de rallonger son contrat à Paris. Néanmoins, le Real Madrid pourrait concrètement tenter de contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain sur le mercato avec Mbappé.

En l’espace de trois ans, le Real Madrid est une nouvelle fois une véritable menace pour le PSG dans le feuilleton Kylian Mbappé. Pour rappel, en 2021, le Real Madrid avait dégainé plusieurs offres dont une qui est arrivée à la barre des 200M€, en vain, puisque la direction sportive de l’époque et surtout les propriétaires qataris du PSG n’ont eu que faire des approches merengue, estimant avoir toutes leurs chances de finalement parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé à Paris.

Kylian Mbappé a retourné sa veste, prolongation en vue ?

Ce fut chose faite au printemps 2022. Alors qu’il fut question d’un départ libre de tout contrat au Real Madrid au vu des avancées madrilènes dans ce dossier et du pessimisme ambiant grandissant à Paris pour une éventuelle prolongation, Mbappé finissait par donner son accord au PSG pour rallonger son bail jusqu’en juin 2025. Cependant, l’ultime année du bail en question ne fut finalement qu’optionnelle et surtout, seul Mbappé avait la possibilité de l’activer. De quoi pousser le PSG à le menacer cet été de le vendre s’il refusait d’activer la clause présente dans son contrat. Chose qu’il refuserait toujours de faire à ce jour, mais un rapprochement serait à signaler, au point où une prolongation serait à l’ordre du jour.

Mbappé reste au PSG, un geste fort est réclamé https://t.co/vBIKjT7crP pic.twitter.com/3cs0hHYtw8 — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Le PSG attendrait 250M€ pour Mbappé, le Real Madrid se prépare avec une offre de 120M€