Mbappé : Un coup de maître est annoncé, le PSG peut trembler

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est une constante menace pour le PSG dans le cadre de l’opération Kylian Mbappé. D’ailleurs, les projets de Mbappé et du champion d’Europe en titre pourraient d’ores et déjà faire trembler le Paris Saint-Germain.

Le PSG pourrait voir le Real Madrid lui jouer plusieurs mauvais tours lors des prochaines sessions de transferts. C’est du moins ce que The Daily Telegraph affirmait dernièrement. Le média britannique révélait que pour cet été, le plan du Real Madrid serait d’à la fois recruter Jude Bellingham, à qui le président Nasser Al-Khelaïfi a déclaré sa flamme, mais aussi Kylian Mbappé. Et pour 2024, le champion d’Europe garderait un œil avisé sur l’évolution de la situation d’Erling Braut Haaland à Manchester City.

Kylian Mbappé prêt à jouer avec Haaland au Real Madrid

Et ce n’est pas The Athletic quii affirmera le contraire. Ce mardi, le média a confié que Kylian Mbappé serait prêt à évoluer aux côtés d’Erling Braut Haaland et se serait même renseigné auprès des personnes concernées en février 2022 sur l’entrevue entre le clan Haaland et le Real Madrid.

Le Real Madrid l’annonce : «Il y a toujours deux noms : Haaland et Mbappé»