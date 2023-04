Mbappé songe à partir, qui pour le remplacer au PSG ?

La rédaction

Kylian Mbappé commencerait à traîner son spleen au PSG. Insatisfait de plusieurs décisions du club tant sur le plan sportif que marketing, l’attaquant parisien étudierait l’option d’un départ à présent. En cas d’une telle éventualité, qui le PSG doit-il recruter ? C’est notre sondage du jour !

Cet été, le PSG aurait un objectif précis pour le mercato : démanteler la MNM composée de Kylian Mbappé, Neymar ainsi que Lionel Messi. Ce dernier semble être le plus à même à quitter le Paris Saint-Germain d’une part en raison de sa situation contractuelle puisque son bail expirera en juin prochain, mais également au vu de ses supposées envies d’ailleurs évoquées dans la presse et dans les médias espagnols. Un retour au FC Barcelone trotterait beaucoup dans la tête du champion du monde argentin.

Mbappé a enragé pour la campagne marketing du PSG sur le Parc des princes

Cependant, Kylian Mbappé a une nouvelle fois tapé du poing sur la table la semaine dernière. En début de saison, il avait ouvertement regretté le fait d’être utilisé en tant que pivot à la pointe de l’attaque du PSG. Et cette fois-ci, c’est sa surexposition qu’il pointe du doigt à cause de la campagne d’abonnements pour la saison prochaine au Parc des princes là où aucune autre star de l’équipe première n’a figuré.

Insatisfait, Mbappé pense à partir