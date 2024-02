Mbappé s’en va, un désastre attend le PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG résistera-t-il au départ de Kylian Mbappé en fin de saison ? Les prochains mois permettront d'y voir plus clair, mais aussi d'établir un premier bilan du projet QSI. La direction, qui se veut optimiste en interne, va devoir trouver un moyen de conserver ses bons chiffres financiers, sans véritable star mondiale dans son effectif.

Kylian Mbappé va laisser un grand vide au PSG, et pas seulement sur le terrain. Le club pourrait très vite perdre en attractivité, d'autant que ses performances en Ligue des champions sont loin d'être abouties. « Le problème est que le PSG n'a jamais remporté la Ligue des champions. Pour asseoir durablement sa réputation internationale, c'est nécessaire. Il a su développer une marque forte grâce aux (Zlatan) Ibrahimovic, (David) Beckham, Neymar, (Lionel) Messi et Mbappé. Pour continuer à le faire quand on ne possède plus de joueur avec une stature mondiale, il faut gagner » a confié un économiste du sport dans les colonnes de L 'Equipe.

Les revenus du PSG en baisse ?

Les finances du PSG pourraient aussi en souffrir. Le club, qui a établi des chiffres records la saison dernière, va devoir trouver d'autres leviers pour rassurer les sponsors. Le marchandising pourrait également en pâtir, sans parler de l'affluence au Parc des Princes. Sans Mbappé, le PSG réussira-t-il encore à accueillir des stars internationales comme Rihanna ou Beyoncé, de passage au Parc des Princes durant leur passage dans la capitale ?

La bataille des réseaux sociaux