Mbappé s’en va, le PSG a trouvé son remplaçant

Alors que la situation de Kylian Mbappé a pris une autre dimension avec les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG pourrait bien rapidement se mettre en quête de renforts offensifs d'envergure pour compenser un éventuel départ de l'attaquant français. Dans cette optique, Victor Osimhen pourrait redevenir une piste chaude.

C'est désormais acté, le PSG ne compte plus faire de cadeau à Kylian Mbappé. L'attaquant français, qui a annoncé sa volonté de ne pas activer l'option incluse dans son contrat pour étendre son bail d'une saison, pourrait être libre en 2024. Une option que le club parisien n'envisage pas une seule seconde.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Le PSG ouvre la porte à un départ de Mbappé

Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi ne s'en cache plus, c'est la prolongation ou la vente pour Kylian Mbappé. « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement », confiait le président du PSG en conférence de presse mercredi.

Osimhen, le remplaçant idéal ?