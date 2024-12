Mbappé : Sa mère se fait complètement dézinguer après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. Un nouveau chapitre dans la carrière de l’international français après 7 ans au PSG. Mbappé a donc choisi de faire ses valises en cet été 2024, mais voilà que suite à ce transfert, sa mère se retrouve pointée du doigt. Au cours des derniers mois, les tacles ont été nombreuses à l’encontre de Fayza Lamari.

A l’instar d’Adrien Rabiot, Kylian Mbappé a fait le choix de laisser sa mère gérer sa carrière. C’est donc Fayza Lamari qui s’occupe de la carrière du joueur du Real Madrid. Un rôle qui lui vaut des critiques. Au micro d’Europe 1, Cyril Hanouna avait ainsi balancé sur la mère de Mbappé, lâchant : Kylian Mbappé c’était un amour de mec, mais on ne va pas se mentir, au PSG c’est la maman qui posait problème. Les dirigeants du PSG m’ont dit : « On a connu la maman de Rabiot, mais par rapport à celle de Mbappé c’est un agneau, c’est un truc de fou ! (…) La maman de Kylian Mbappé pose problème à beaucoup de gens dans le football, je suis désolé de dire ça. On le sait, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. A l'inverse du père ? Exactement, c'est un amour de mec. Tout le monde adore le père ».

La saga Mbappé continue ! Une surprise pourrait bien tout changer dans son avenir. 🔍

➡️ https://t.co/6F0q7rxpgX pic.twitter.com/OLa2fqwgnX — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

« Sa mère veut faire agent et maman. Je pense qu'elle a fait ni l'un ni l’autre"

Et Cyril Hanouna n’aura d’ailleurs pas été le seul à s’en prendre à Fayza Lamari. En effet, pour Colinterview, Romain Molina avait lui aussi lâché : « Je pose la vraie question qu'il y a à poser aujourd'hui : ses parents ils ont où aujourd'hui ? Sa mère veut faire agent et maman. Je pense qu'elle a fait ni l'un ni l'autre. Une mère ne réagit pas comme ça. J'ai demandé à ma mère. Quand tu sais ce qu'il a eu au PSG, tu ne réagis pas comme ça. Et agent, elle n'en est pas capable. C'est une réalité. On le voit là, elle n'en est pas capable. Je n'ai rien contre mais elle n'est pas agent. Zlatan le disait, tu es parent. C'est un métier, là on voit que c'est un métier ».

« Sa grand-mère aurait mis aussi Kylian Mbappé au Real Madrid »

Et à propos de la mère de Kylian Mbappé, Grégoire Akcelrod, agent FIFA, avait expliqué dans une interview pour Thibaud Vézirian : « La famille, c’est le première arnaqueur des joueurs. Et en deuxième position, les agents. C’est la réalité, toujours se méfier des familles. Et des agents ? Evidemment. Concrètement, quand je vois la mère Rabiot, quand je vois la mère Mbappé, on va me dire que la mère Mbappé a mis son fils au Real Madrid, merci. Je pense que sa grand-mère aurait mis aussi Kylian Mbappé au Real Madrid. On parle de Kylian Mbappé. Le monde entier le veut ».