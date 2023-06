Mbappé réclame un attaquant au PSG, il reçoit une réponse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé ne tarissait pas d’éloges pour Randal Kolo Muani qui réalise une excellente saison avec l’Eintracht Francfort ce qui lui a permis de s’imposer en équipe de France. Les propos de l’attaquant du PSG ont visiblement ému l’ancien Nantais qui s’est confié dans la presse allemande.

Arrivé libre à l'Eintracht Francfort l'été dernier, Randal Kolo Muani réalise une magnifique saison qui lui a permis de s'imposer en équipe de France aux côtés de Kylian Mbappé. D'ailleurs l'attaquant du PSG ne manquait pas d'encenser son compère offensif il y a quelques semaines.

Mbappé s'enflamme pour Kolo Muani...

« C’est clair que c’est un attaquant qui offre d’autres perspectives de jeu à notre équipe, il est capable de jouer sur des attaques placées, des attaques rapides. C’est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte beaucoup d’énergie, et qui a un volume de course impressionnant. Pour l’équipe, c’est une nouvelle corde à notre arc. On est très content de son match de vendredi, on espère qu’il va continuer demain. Franchement, il n’y a rien à dire sur lui. J’espère qu’on fera en sorte qu’il puisse marquer demain » avait lancé l’attaquant du PSG en mars lors du dernier rassemblement de l’équipe de France.

... qui lui répond !