Mbappé - Real Madrid : La réaction du vestiaire est dévoilée

Jean de Teyssière

C’est un vestiaire uni qu'intégrera Kylian Mbappé la saison prochaine. Les hommes de Carlo Ancelotti viennent de triompher en Ligue des champions, et ont également remporté le championnat d'Espagne. Le Français devra donc se faire une place au sein d'un Real Madrid qui attend avec impatience son arrivée.

Au Real Madrid, le groupe prend le pas sur les individualités. Il suffit de voir à quel point les stars composant l'équipe madrilène sont au service du club. Ce qui fait dire à beaucoup qu'au Real Madrid, la star, c'est l'équipe. Kylian Mbappé va vite s’en rendre compte.

Mbappé, bientôt un joueur du Real Madrid

Comme le10sport.com l'avait révélé en février dernier, Kylian Mbappé va devenir un joueur du Real Madrid. Le futur ex-joueur du PSG, toujours sous contrat jusqu'au 30 juin prochain, ne prolongera pas et s'engagera libre avec le club espagnol. La question que tout le monde se pose maintenant est désormais de savoir si Mbappé va réussir à s'intégrer dans l'effectif madrilène.

L'OM recrute un fan du PSG ? Il dévoile la vérité en direct ! https://t.co/pm9I5pVRNj pic.twitter.com/hOyIaul2ah — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Le vestiaire excité à l’idée de voir Mbappé