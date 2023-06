Mbappé - Real Madrid : Cette révélation qui inquiète le PSG

Benjamin Labrousse

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé semble au tournant de sa carrière. À désormais un an de la fin de son contrat, le numéro 7 du club parisien pourrait signer au Real Madrid dès cet été. Les dirigeants parisiens sont désormais vendeurs concernant l’attaquant français, tandis que le club espagnol est confiant dans cette opération. Un transfert historique dans lequel la mère du capitaine des Bleus sera un élément clé.

Le mercato estival s’emballe du côté du PSG. Alors que le club de la capitale est sur le point d’annoncer Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid pour une énorme somme. Après avoir appris que l’attaquant de 24 ans n’étendrait pas son contrat jusqu’en 2025, les dirigeants parisiens souhaitent désormais se séparer de leur vedette.

Zidane interpelle Mbappé, il va adorer https://t.co/Nezkc4qSH8 pic.twitter.com/dh28QlKkE0 — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Le Real confiant dans le dossier Mbappé

Ce dimanche, le média ibérique Relevo révèle que le Real Madrid est désormais très confiant en ses chances de succès dans cette opération Kylian Mbappé. Après avoir essuyé un échec de taille dans ce dossier l’an passé, les dirigeants madrilènes semblent tenir la corde…

Fayza Lamari veut voir son fils au Real Madrid