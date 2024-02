Mbappé - PSG : Une passe décisive inattendue du Real Madrid ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant le Real Madrid, qui le suit depuis des années. Le Paris Saint-Germain l’aurait compris et serait assez pessimiste pour la suite... même si le club de la capitale semble encore avoir une infime chance de renverser la situation !

Et si l’avenir de Kylian Mbappé se décidait dès cet hiver ? A seulement quelques mois de la fin du contrat qui le lie au PSG, la star française aurait pris une décision et il se dirigerait vers un départ à l’étranger, plus précisément vers le Real Madrid.

Mbappé aurait choisi le Real Madrid

D’après les informations du Parisien , le pessimisme grandirait au PSG qui pensait pouvoir réitérer l’exploit de 2022, lorsque Mbappé avait prolongé sur le fil. Le quotidien explique tout de même qu’un mince espoir existerait encore avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, que le Français souhaiterait disputer cet été.

Les JO 2024 peuvent encore sauver le PSG