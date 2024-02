Mercato - PSG : Le Real Madrid tente le tout pour le tout avec Mbappé !

Jean de Teyssière

Le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2024 et son aventure parisienne ne devrait pas continuer. En effet, selon de nombreuses rumeurs, la décision de Kylian Mbappé serait prise : il va quitter le PSG en fin de saison pour signer au Real Madrid. Rien n'est pour le moment officiel et le Real Madrid fait tout pour que cela le soit rapidement.

Le PSG va-t-il perdre Kylian Mbappé ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs concernant l'avenir de l'attaquant du club de la capitale n'inspirent pas à l'optimisme. Surtout que du côté du Real Madrid, on est loin de lâcher l'affaire.

Mbappé n'a pas encore communiqué sa décision

Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, le PSG n'a pas encore été mis au courant par Kylian Mbappé concernant son futur. Si son avenir semble tout de même s'inscrire au Real Madrid, le journaliste révèle que Nasser al-Khelaïfi sera la première personne à être mise au courant.

Le Real Madrid met la pression pour recruter Mbappé

En attendant, le Real Madrid travaille toujours en coulisses pour faciliter et accélérer le plus possible l'arrivée de Kylian Mbappé. Surtout que le Bondynois souhaite absolument porter les couleurs blanches du club espagnol. Les prochains jours seront décisifs.