Mbappé - PSG : Une surprenante révélation est lâchée dans le dossier !

Benjamin Labrousse

Ce samedi, une véritable bombe a été lâchée par le Parisien dans l’avenir de Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG aurait ainsi décidé de rejoindre le Real Madrid en fin de saison ! Une information capitale, mais dont le club parisien n’aurait clairement pas eu vent ces derniers temps. Explication.

D’ici quelques jours, le PSG recevra la Real Sociedad en Ligue des Champions (14 février) dans le cadre des 8èmes de finale. Mais l’actualité du club parisien est bouleversée par le possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Le 8 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que l’attaquant de 25 ans n’avait pris aucune décision quant à son avenir, ce dernier étant actuellement focalisé sur les prochaines échéances du PSG.

EXCLU - Mercato - PSG : Non, Kylian Mbappé n’a pas pris la décision de signer au Real Madrid https://t.co/5YaV5RIeEg pic.twitter.com/PWGnlA6W2q — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Mbappé au Real Madrid la saison prochaine ?

Mais voilà que ce samedi, le Parisien a révélé que Kylian Mbappé au Real Madrid était une affaire conclue ! La star du PSG aurait désormais la certitude qu’elle souhaite évoluer en Espagne la saison prochaine, et rien ne pourrait le faire revenir sur sa décision. Le quotidien a également ajouté que le PSG était au courant de cette décision de la part de Kylian Mbappé. Sans être abattu, le club français serait toutefois résigné dans ce dossier…

Le PSG n’est absolument pas au courant d’un départ de Mbappé