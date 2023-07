Mbappé - PSG : Une offre de 500M€ est lâchée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré l’ultimatum fixé par le président Nasser Al-Khelaïfi, le dossier Mbappé n’a pas évolué et le PSG reste dans l’incertitude. Pourtant, le Qatar aurait proposé du lourd à l’international français pour le convaincre d’apposer sa signature sur un nouveau bail, mais le principal intéressé campe sur ses positions, au grand dam de l’état-major.

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la situation contractuelle de Kylian Mbappé au début du mois, lorsque le PSG présentait son nouvel entraîneur Luis Enrique. « Si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible , lançait le boss du PSG. C’est un club français. C’est sa ville. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuit. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. » Malgré ce coup de pression, Kylian Mbappé reste en position de force pour son avenir, et sa position n’a pas évolué.

Rien n’a bougé

De retour à l’entraînement ce lundi, Kylian Mbappé n’est pas revenu sur sa décision. Aucune évolution significative n’a eu lieu concernant sa prolongation, au grand dam du PSG qui pourrait perdre sa star l’année prochaine sans obtenir le moindre centime. Une situation qui semble convenir au capitaine de l’équipe de France, qui sera maître de son destin.

Un nouveau contrat XXL proposé à Mbappé