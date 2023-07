Mercato : Une star de Deschamps vers un transfert surprise

Alexis Brunet

Le retour de Paul Pogba à la Juventus ne se passe pas très bien. Le milieu de terrain est très souvent blessé, et le club italien pourrait décider de s'en séparer. Plusieurs portes de sorties s'offrent au champion du monde. Il y a quelques jours on évoquait un intérêt de l'Arabie saoudite, mais maintenant c'est la Turquie, et plus particulièrement Fenerbahçe qui serait intéressé.

Que va faire Paul Pogba pour la suite de sa carrière ? La question a le mérite d'être posée, car à 30 ans, le champion du monde ne semble pas avoir franchi un cap. Son retour à la Juventus devait lui permettre de retrouver le sourire après son deuxième passage à Manchester United, mais rien ne s'est passé comme prévu. Très souvent blessé, le milieu de terrain a peu joué, si bien qu'aujourd'hui, des rumeurs de transfert sortent.

L'Arabie saoudite pense à Pogba

Cet été, l'Arabie saoudite est un acteur majeur du mercato. De nombreux clubs de Saudi Pro League mettent la main sur des joueurs de grande qualité, que l'on n'aurait pas imaginé évoluer dans le pays saoudien il y a peu. C'est le cas pour Karim Benzema par exemple, ou bien Ngolo Kanté. Paul Pogba pourrait d'ailleurs les rejoindre, car l'Arabie saoudite aimerait le faire venir, mais pour l'instant il n'aurait pas pour projet de rejoindre le championnat local.

Fenerbahçe veut Pogba