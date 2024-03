Mbappé - PSG : Un mercato de folie se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison afin de rejoindre le Real Madrid. Un départ qui va permettre aux Parisiens de faire de grosses économies, comme l'été dernier, et ainsi réaliser un mercato très actif pour renforcer l'effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine.

L'été dernier, le PSG avait largement remanié son effectif. Plusieurs joueurs majeurs sont partis à l'image de Marco Verratti, Sergio Ramos, Neymar ou encore Lionel Messi. Et à l'inverse, d'autres sont venus renforcer l'équipe de Luis Enrique, lui aussi arrivé l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier. Au total, 350M€ avaient été investis pour recruter onze joueurs au total. Et c'est loin d'être terminé, puisque le projet va prendre encore une nouvelle tournure l'été prochain.

PSG : Surprise, voilà les successeurs de Mbappé https://t.co/xXQHghztob pic.twitter.com/1UMrYyCzHI — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Avec Mbappé, le PSG va faire une très grosse économie

En effet, Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain, va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Une nouvelle immense star va partir, ce qui permettra encore une fois de réaliser une économie majeure sur sa masse salariale. Au total, selon L'EQUIPE , le club de la capitale va économiser 152M€ entre le salaire et les primes. Le crack de Bondy touche effectivement 6M€ bruts par mois, très loin devant Ousmane Dembélé et Marquinhos qui émargent à environ 1,1M€ bruts mensuels. Sans Mbappé, le PSG va donc normaliser son économie.

Un mercato très animé se prépare ?

Par conséquent, le PSG va pouvoir récupérer une grosse marge de manœuvre pour recruter l'été prochain. Ainsi, le mercato s'annonce encore très animé puisque sans Kylian Mbappé, le club parisien sera plus libre pour se renforcer et pourra donc envisager de frapper fort pour le remplacer. Comme l'été dernier avec les départs de Marco Verratti, Sergio Ramos, Neymar et Lionel Messi, le PSG va poursuivre son investissement afin de poursuivre son projet lancé l'été dernier.