Départ de Mbappé : Le PSG reçoit un avertissement pour ce transfert

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a entériné son départ du PSG. En fin de contrat, l’attaquant de 25 ans va sauf énorme surprise rejoindre le Real Madrid. Désormais, Paris s’active pour recruter un joueur offensif cet été. Annoncé dans le viseur du club parisien, Ivan Toney devrait quitter Brentford si les Bees venaient à être relégués. Explication.

Après sept saisons passées au club, Kylian Mbappé va quitter le PSG. L’attaquant français va ainsi laisser un grand vide dans l’attaque de Luis Enrique. Néanmoins, un mercato estival de grande ampleur pourrait se présager à Paris. Si, évidemment, le numéro 7 est irremplaçable, plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur du PSG au poste d’avant-centre notamment. Récemment, le journaliste Ben Jacobs dévoilait trois cibles des Rouge et Bleu pour cet été.

« Ivan Toney pourrait aussi être une cible »

« Le PSG apprécie également Victor Gyokeres (Sporting) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Ivan Toney (Brentford) pourrait aussi être une cible, même si sa piste n’est pas vraiment active du côté du PSG » , lâchait ainsi Jacobs pour CaughtOffside . Le dossier Ivan Toney pourrait donc prendre de l’ampleur du côté du PSG, qui devra batailler pour recruter l’international Anglais. En effet, une source proche de The Sun a confié que de nombreux clubs de Premier League surveillaient le buteur de Brentford.

« Il y aura une course à l'acquisition d'Ivan Toney »