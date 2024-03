Longoria : Coup de théâtre à l’OM, l’annonce choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques mois après son départ de l’OM, Marcelino a de nouveau évoqué la crise qui l’avait poussé à partir. Et le technicien espagnol assure qu’à l’origine, il était le seul à avoir décidé de rester. Autrement dit, Pablo Longoria avait clairement prévu de quitter son poste de président de l’OM, avant de se rétracter. Mais il était trop tard pour Marcelino.

En septembre dernier, l'OM piquait sa crise et à l'issue d'une réunion houleuse entre les représentants des groupes de supporters et certains membres de la direction du club, Marcelino quittait son poste d'entraîneur, imité quelques jours plus tard par plusieurs autres dirigeants dont Javier Ribalta. Mais Pablo Longoria est quant à lui resté. Et pourtant, d'après Marcelino, ce n'était pas l'option première.

Longoria avait prévu de quitter l'OM !

« Il y a eu des menaces sur les dirigeants marseillais dans le bureau même du président. Ils me l’ont dit le soir, nous avons laissé passer la journée et le lendemain, nous avons discuté tous ensemble. Au cours de cette conversation, certains ont décidé de partir, mais je n’en faisais pas partie. Certains ont décidé de partir, et il ne restait plus que moi. Si vous décidez d’aller dans un sens, et que d’autres se mettent en retrait pour partir alors qu’ils ont parié sur moi, alors qu’est-ce que je fais ici ? », s’interroge l’ancien coach de l’OM au micro de Movistar+ , avant d’en rajouter une couche.

«S’il partait ou qu’il était mis de côté, cela n’avait pas de sens que je sois là»