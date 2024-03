L’OM tente un transfert avec un grand club européen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en prévision du prochain mercato estival, l'OM se place sur plusieurs dossiers. Et Pablo Longoria semble avoir déniché une nouvelle piste. La presse italienne avance en effet que le club phocéen s'intéresserait à Filip Kostic, que la Juventus souhaiterait vendre l'été prochain.

Septième de Ligue 1, l'OM espère terminer la saison en force afin de décrocher l'une des quatre places qualificatives pour la Ligue des champions. Malgré le regain de forme avec Jean-Louis Gasset, la tâche ne s'annonce pas simple, mais cela n'empêche pas Pablo Longoria de préparer l'avenir en scrutant le marché en vue du prochain mercato estival.

L'OM s'intéresse à Kostic

Et selon la presse italienne, l'OM aurait une nouvelle piste. En effet, selon les informations de Tuttosport , le club phocéen, ainsi qu'un autre club de Ligue 1 dont le nom n'a pas fuité, s'intéressent à la situation de Filip Kostic dont le contrat à la Juventus s'achève en juin 2026. Sur le papier, ce serait un joli coup compte tenu de l'expérience du Serbe, et ce transfert semble bel et bien possible.

La Juve veut le vendre

Et pour cause, la Juventus serait clairement ouverte à une vente de Filip Kostic. Bien qu'il reste une valeur sûre, le Serbe perd progressivement sa place au profit de Samuel Iling-Junior ou encore Andrea Cambiaso, sans oublier le retour en forme de Federico Chiesa qui n'aide pas Filip Kostic, régulièrement relégué sur le banc de la Juve lors de grands matches. L'OM a donc un joli coup à jouer.