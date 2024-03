Mercato - PSG : Il confirme la signature d’un phénomène ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré depuis maintenant plusieurs mois comme le nouveau phénomène du PSG ainsi que du football français, Warren Zaïre-Emery va bientôt signer une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Et en attendant que la nouvelle soit officialisée, Adrien Rabiot se livre sur les grandes qualités de son coéquipier dans l'entrejeu de l'équipe de France.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en décembre dernier, le PSG a déjà trouvé un accord avec l'entourage de Warren Zaïre-Emery (18 ans) pour une prolongation de contrat. La signature de ce nouveau bail n'a pas encore été actée publiquement, et en attendant, le jeune milieu de terrain continue sa montée en puissance au PSG et en équipe de France.

PSG : Ça discute pour un transfert surprise en Angleterre ! https://t.co/ZykipZ4Qfk pic.twitter.com/rRfWDEohnJ — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Rabiot s'enflamme pour Zaïre-Emery

Interrogé en conférence de presse mardi, Adrien Rabiot a confié tout le bien qu'il pensait de Zaïre-Emery : « Warren c'est un bon garçon, bien éduqué, à l'écoute. Ce sont des valeurs importantes, des points importants dans notre métier. Au niveau des qualités, il est prêt et en avance sur sa génération. Je regarde parfois les matchs du PSG et je regarde encore plus les milieux dont je m'intéresse à ce que fait Warren », lâche l'ancien milieu de terrain du PSG.

« Il a un très grand avenir »