Mbappé - PSG : Un invité surprise prépare un coup sensationnel !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quelques semaines après l’envoi de la lettre de Kylian Mbappé, le PSG attend toujours une décision ferme de la part de sa star. Pendant ce temps, certains prétendants s’invitent dans ce dossier, c’est le cas de l’Arabie saoudite qui rêve de faire venir l’international français pendant au moins une saison.

Comme l’an dernier, Kylian Mbappé fait parler de lui au sujet de son avenir au PSG. Il y a quelques semaines, l’attaquant français a envoyé une lettre à ses dirigeants pour leur faire savoir qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat. Une décision qui a clairement agacé Nasser Al-Khelaïfi qui n’a pas hésité à être cru en conférence de presse. Mbappé a un court laps de temps pour trancher : soit il prolonge, soit il sera vendu cet été par le PSG.

L’Arabie saoudite rêve de Mbappé

Le capitaine de l’équipe de France joue un peu la montre, surtout car il ne veut pas quitter le club de la capitale. Mbappé a planifié son départ en 2024, ce qui n’arrange pas le PSG. Pendant ce temps, le Real Madrid est assez discret, l’idée semble claire : attendre 2024 que Mbappé soit libre. A en croire les informations de Ben Jacobs divulguées dans Caught Offside , c’est l’Arabie saoudite qui pourrait en profiter. Le rêve des Saoudiens est de faire venir Mbappé pendant au moins une saison.

Mercato : Après Mbappé, une autre star pourrait quitter le PSG https://t.co/Fsw4jUfFuK pic.twitter.com/jK6jz2IJCm — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Une saison dans le Golfe avant le Real Madrid ?