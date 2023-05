Mbappé - PSG : Un drame est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé est déjà sous le feu des projecteurs. Et pour cause, l’attaquant français ne devrait pas activer l’option pour une saison supplémentaire incluse dans son bail, ce qui pourrait signifier un départ libre en 2024. Et pour Jérôme Rothen, une telle issue serait « dramatique ».

Bien qu'il ait jusqu'au 31 juillet pour se décider, Kylian Mbappé ne devrait pas activer l'option dans son contrat pour prolonger jusqu'en 2025. Par conséquent, cela relance l'hypothèse d'un départ du crack de Bondy ce qui inquiète sérieusement Jérôme Rothen.

« Ce serait dramatique»

« Ce serait dramatique. Il leur reste un an pour donner des garanties différentes au meilleur joueur du monde. (...) Ils ont changé les hommes à la tête du sportif, ils ont détruit pour reconstruire. Le problème, c'est que ça ne va pas assez vite depuis un an », lâche l’ancien numéro 25 du PSG avant d’en rajouter une couche.

«Des joueurs importants pour que Kylian brille, ça paraît logique»