Mbappé - PSG : L’Espagne annonce une énorme surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'année dernière, Emmanuel Macron avait fait des pieds et des mains pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. Le Président de la République n'avait pas hésité à s'impliquer, et cela avait payé. Alors que ce feuilleton a ressurgi dans les médias, le premier ministre espagnol a été interrogé sur l'avenir du joueur et sur la nécessité de le faire venir au Real Madrid.

Lors de la première partie de l'année 2022, la France s'était mobilisée pour conserver Kylian Mbappé. Le joueur du PSG, alors en fin de contrat, avait été contacté par plusieurs personnalités comme Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Finalement, la star tricolore s'était laissée convaincre, mais dans sa tête, il comptait quitter le PSG en juin 2024, à l'issue de son contrat. Situation que le Qatar ne peut accepter. A Doha, on craint de le voir partir libre l'année prochaine. Ainsi, certains journalistes espagnols comme Ramon Alvarez de Mon annonce un transfert de Mbappé dès cet été.

Neymar : Cette annonce va inquiéter sérieusement le PSG https://t.co/0kwYKorgeS pic.twitter.com/Z629rmRvfU — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

Son transfert au Real Madrid annoncé

Contacté il y a quelques jours, il avait annoncé un départ de Mbappé au Real Madrid. « La situation avec Mbappé est insoutenable. Il y a de plus en plus d'espoirs que la signature puisse avoir lieu cet été. A Madrid, ils croient que le Qatar va essayer de débloquer la situation. Le Real Madrid pense que la saga Kylian Mbappé se terminera cette semaine » avait lâché Alvarez de Mon.

Le premier ministre espagnol jette le doute