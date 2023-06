Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare sa vengeance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le PSG est aujourd’hui disposé à vendre Kylian Mbappé, refusant d’allonger son bail une année supplémentaire, le Real Madrid n’est pas pressé à l’idée de se positionner sur l’international français. Florentino Pérez n’a, notamment, pas oublié l’attitude du club de la capitale à l’été 2021, lorsque les Merengue étaient passés à l’action.

Pour la première fois, le PSG ouvre la porte à Kylian Mbappé. Le Qatar a mal encaissé le refus du joueur d’allonger son bail une saison supplémentaire et envisage désormais de s’en séparer pour obtenir une indemnité de transfert. Contrairement aux années précédentes, une offensive du Real Madrid pourrait être vue d’un bon œil par le PSG, mais dans la capitale espagnole, on n’est pas pressé de passer à l’action.

S’il ne prolonge pas, Mbappé est à vendre

Selon AS , le Real Madrid n’a pas dans l’idée de se positionner sur Kylian Mbappé. Au sein du club, on estime en effet que les ajustements nécessaires ont été réalisés, et que la piste menant à l’attaquant de l’équipe de France « n'est pas dans les plans pour cet été ».

Le Real Madrid n’a pas oublié l’été 2021