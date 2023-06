PSG : Un contrat légendaire est déjà prêt pour Mbappé !

Jean de Teyssière

Le dossier Kylian Mbappé est le dossier brûlant de ce début de mercato. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, le crack de Bondy avait la possibilité de prolonger son bail avec le PSG jusqu'en 2025. Mais il a décidé de ne pas le faire et a averti le PSG par le biais d'une lettre envoyée au club la semaine dernière. La réplique parisienne ne s'est pas faite attendre : soit Mbappé prolonge, soit il est vendu dès cet été. Hors de question pour eux de voir partir leur joueur libre. De l'autre côté des Pyrénées, à Madrid, on regarde tout ça d'un œil attentif et on prépare son arrivée…

A la fin du mercato estival, on y verra plus clair. Kylian Mbappé restera-t-il, comme il l'annonçait, au PSG la saison prochaine ? Ou, sous la pression parisienne pour le faire partir, portera-t-il le maillot immaculé du Real Madrid ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses dans les jours à venir, mais pour le moment, un jeu de poker menteur est en place. Si certains voient déjà Kylian Mbappé au Real Madrid, d'autres, comme le média Relevo , affirme que le Real Madrid attend de signer librement le numéro 7 du PSG...

Une prime à la signature de 100M€

D'après le média espagnol Relevo , le Real Madrid serait plus en train de temporiser que de passer directement à l'action. Et ça irait dans le sens de Kylian Mbappé puisque ce dernier a affirmé à maintes reprises sa volonté de rester au PSG pour sa dernière saison, lui qui pourrait alors ainsi toucher une sacrée somme venant des primes de fidélité. Surtout que le Real Madrid lui proposerait une prime à la signature de 100M€ en 2024. Il ne serait donc pas question d'une arrivée cet été.



Mbappé sera le joueur le mieux payé au monde