Mbappé - PSG : Le Real Madrid a un projet colossal

Thibault Morlain

Bien que le PSG lui mette la pression, Kylian Mbappé a visiblement pour objectif de partir libre à l’été 2024. A cette date, il pourra alors rejoindre le club de son choix et les regards se tournent vers le Real Madrid. La Casa Blanca pourrait alors frapper un énorme coup, mais voilà que Mbappé pourrait ne pas être la seule star à débarquer en 2024.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Alors que l’attaquant du PSG pourrait être vendu cet été et bien s’en aller librement dans un an, il ne semble y avoir aucun doute concernant sa prochaine destination : le Real Madrid. Cela fait maintenant de longues années que les Merengue rêvent de Mbappé. Et voilà qu’en Espagne, le natif de Bondy pourrait être associé à… Erling Braut Haaland. Tel est en tout cas le projet du Real Madrid.

« Ils veulent Mbappé et Haaland le plus tôt possible »

« Je pense que Mbappé jouera pour le Real Madrid à l’avenir. Le club prévoit d’ajouter Kylian Mbappé et Erling Haaland à son équipe. Je ne sais pas quand, mais le plan du Real Madrid n’est pas de dépenser de l’argent maintenant car ils veulent Mbappé et Haaland le plus tôt possible », a expliqué Gianluca Di Marzio pour Wett Freunde .

Le rendez-vous est pris pour 2024