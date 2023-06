Mbappé - PSG : Le Qatar lance un ultimatum XXL, la tension monte

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé refuse d'activer l'option pour étendre son bail d'une année. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement à la fin de la saison prochaine, le PSG compterait le vendre dès cet été s'il ne change pas d'avis. D'ailleurs, le Qatar exigerait une réponse rapide de Kylian Mbappé.

A la fin de l'exercice 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Dans une lettre envoyée à sa direction, la superstar de 24 ans a fait savoir qu'il n'allait pas lever cette clause de prolongation. Ayant bien reçu le message de son numéro 7, le club de la capitale a décidé de lui lancer un énorme ultimatum.

Le Qatar met la pression sur le clan Mbappé

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG compterait le vendre lors de ce mercato estival, et ce, s'il ne change pas d'avis concernant sa prolongation. D'ailleurs, le Qatar refuserait d'attendre trop longtemps pour avoir une réponse définitive du vice-champion du monde français.

«Al-Khelaifi veut une réponse rapide de Mbappé»