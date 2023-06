Mbappé - PSG : Le clan Macron sort du silence

Thibault Morlain

Ces dernières heures, le mercato s'emballe à propos de Kylian Mbappé. Placé sur le marché des transferts par le PSG, le crack français pourrait bien s'en aller dans les semaines à venir. Forcément, cette bombe n'est clairement pas passée inaperçue, faisant réagir jusqu'au plus haut sommet de l'état et le gouvernement d'Emmanuel Macron.

Kylian Mbappé l'a exprimé publiquement via ses réseaux sociaux, il est heureux au PSG et entend rester la saison prochaine. Toutefois, il ne veut pas activer son année supplémentaire en option. Et c'est là que ça coincerait avec le PSG. Face à la menace d'un départ libre en 2024, la direction parisienne aurait alors décidé de placer Mbappé sur le marché des transferts.

Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, une terrible nouvelle tombe https://t.co/witShdjmmc pic.twitter.com/G093tFMsk0 — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Où qu'il joue, Kylian sera admiré »

Pour le PSG, c'est très clair, si Kylian Mbappé ne veut pas prolonger, il sera donc vendu cet été. De quoi faire parler. Et au micro de RTL , c'est Amélie Oudéa-Castéra qui a réagi. Minitre des Sports dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, elle est alors assuré : « Où qu'il joue, Kylian sera admiré et une source d'inspiration pour nous tous, amoureux de sport. Beaucoup de sérénité sur tout ça ».

Quel club après le PSG pour Mbappé ?

Le feuilleton Kylian Mbappé ne fait maintenant que commencer. Il faudra ainsi déterminer le potentiel futur club du joueur du PSG. On pense alors au Real Madrid, mais Chelsea, Liverpool et Manchester United pourraient avoir aussi leur mot à dire.