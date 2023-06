Un crack bientôt au PSG ? Il dénonce une fake news

Thomas Bourseau

Ansu Fati pourrait-il suivre les pas de Lionel Messi en quittant le FC Barcelone pour le PSG ? C’est du moins une possibilité à en croire la presse espagnole. Et alors qu’il est question d’un forcing de Jorge Mendes pour son départ du Barça, l’agent de Fati a mis les choses au clair.

Et si le PSG, comme ce fut le cas avec Xavi Simons en 2019, mettait la main sur un crack du FC Barcelone et qui plus est formé à la Masia ? Dimanche dernier, Mundo Deportivo dévoilait que le Paris Saint-Germain aurait activé la piste menant à Ansu Fati. L’ailier de 20 ans qui avait notamment hérité du numéro 10 de Lionel Messi après le départ de la légende vivante du FC Barcelone au PSG en 2021, a connu bien des déboires physiques depuis. Au point où la pépite du club blaugrana a été reléguée au second plan cette saison sous les ordres de Xavi Hernandez.

Mendes prêt à pousser Fati en dehors du FC Barcelone

Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2027, Ansu Fati serait susceptible de ne pas s’y éterniser. A en croire les informations communiquées par José Alvarez ces dernières heures, Jorge Mendes préparerait en coulisse le départ de son poulain. En effet, selon le journaliste qui s’est exprimé lors de l’émission El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi, l’agent d’Ansu Fati pousserait en coulisse pour que son départ devienne réalité.

Mendes dément : «Ansu veut rester»