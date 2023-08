Mbappé - PSG : La décision est prise au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour l’heure, Kylian Mbappé entame une nouvelle saison dans la capitale, après un mercato agité. L’international français avait répété à plusieurs reprises sa volonté de rester cet été, tandis que le Real Madrid ne compte pas bouger, même après la blessure de Vinicius Jr.

Poussé vers la sortie et mis de côté par le PSG, Kylian Mbappé a finalement réintégré l’effectif de Luis Enrique et entame donc une septième saison dans la capitale. L’international français, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat, avait répété qu’il ne comptait pas plier bagage au cours de ce mercato estival et va donc obtenir satisfaction. Pendant ce temps, le Real Madrid ne revoit pas sa position.

Une offre n’est pas prévue pour Mbappé

OK Diario répète en effet qu’une offensive de dernière minute du Real Madrid pour Kylian Mbappé n’est toujours dans les plans du club, et ce malgré la blessure de Vinicius Jr, qui devrait être absent environ six semaines.

Aucun attaquant attendu à Madrid