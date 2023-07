Mbappé - PSG : Incroyable, il est prêt à imiter Macron

Thibault Morlain

Il y a un an, le PSG réussissait à faire prolonger Kylian Mbappé. Un énorme coup pour lequel le club de la capitale a pu compter sur certaines aides précieuses, notamment Emmanuel Macron. Il a été expliqué que le président de la République avait poussé pour que Mbappé reste à Paris. Et voilà que maintenant, en Espagne, on pourrait en faire de même pour le faire venir au Real Madrid.

Comme Nicolas Sarkozy, qui était intervenu pour le rachat du PSG par le Qatar, Emmanuel Macron serait lui aussi impliqué dans les affaires du club de la capitale. En effet, le président de la République aurait joué un rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG la saison dernière. Proche du Français, Macron aurait fait le forcing pour qu’il reste, ce qui est arrivé.

« Si je connaissais bien l’athlète… »

A l’instar de ce qui est arrivé avec le président de la République française, une intervention politique qui pourrait désormais avoir lieu en Espagne. Annoncé comme le favori pour être le prochain premier Ministre ibérique, Alberto Nunez Feijoo a fait savoir à AS , qu’il pourrait faire comme Emmanuel Macron afin de convaincre Kylian Mbappé de venir au Real Madrid : « Je ne vais pas critiquer Macron, mais pourquoi pas. Si je connaissais bien l’athlète et que je pouvais influencer sa décision, je ne l’exclurais pas ».

« Mbappé ne devrait pas terminer sa carrière sans venir au Real Madrid »