Mbappé - PSG : Il désigne le responsable du clash 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les relations entre Kylian Mbappé et le PSG se sont fortement détériorées ces dernières semaines, l’attaquant tricolore refusant de prolonger son contrat. Une situation tendue qui fait couler beaucoup d’encre, mais à en croire Daniel Riolo, le président Nasser Al-Khelaïfi est le principal responsable de ce naufrage avec l’attaquant tricolore.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! En début d’été, le capitaine de l’équipe de France avait signifié par courrier à ses dirigeants qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, actant ainsi le début du clash puisqu’il se dirige vers un départ libre en direction du Real Madrid. D’ailleurs, le PSG a décidé de priver Mbappé de tournée estivale au Japon, et prévoit même de l’écarter pour l’intégralité de la saison s’il refuse partir cet été ou de prolonger.

Donc en un été et grâce à une com’ rodée et relayée par les laquais on va nous faire croire que la gestion QSI du PSG est bonne 😂😂… quel spectacle pitoyable. C’est de la faute de Mbappé, campos, avant de Leo, Tuchel.. Antero… tjs un autre mais jamais NAK… 👏👏 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 6, 2023

Le coup de pression du PSG

Début juillet, en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs lancé un ultimatum clair à Kylian Mbappé : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », indiquait le président du PSG. Mais qui est le véritable fautif sur ce malaise avec Mbappé ?

Riolo dézingue Al-Khelaïfi