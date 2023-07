Mbappé - PSG : Il l'annonce, un accord va être trouvé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour mettre la pression sur Kylian Mbappé, désireux de rester au PSG jusqu’au terme de son contrat, les dirigeants du club songeraient à prolonger la mise à l’écart de leur star sur l’entièreté de la saison. Le journaliste Jonathan Johnson estime néanmoins qu’un tel scénario est difficile à imaginer, et que les deux parties seront forcées de se mettre d’accord.

Contraint de s’entraîner aux côtés des autres indésirables à Poissy pendant que Luis Enrique et les autres joueurs se trouvent en Asie pour la tournée estivale, Kylian Mbappé pourrait voir sa mise à l’écart se prolonger. Le PSG songerait en effet à se passer des services de sa star durant toute la saison si celle-ci refusait de prolonger ou de partir dès cet été. En agissant de la sorte, le club de la capitale risquerait en revanche de voir Mbappé et son entourage mener une action juridique. Aux yeux de Jonathan Johnson, un compromis devra obligatoirement être trouvé entre les deux parties si Kylian Mbappé restait au PSG après le mercato estival.

Le PSG et le clan Mbappé obligés de se mettre d’accord

« Je pense que si Mbappé se retrouvait encore au PSG en septembre, il faudrait probablement que le camp du joueur et le club trouvent ensemble une solution pour aller de l’avant , explique le journaliste sur CaughtOffside . Il est très difficile d'imaginer que l'une ou l'autre des parties puisse permettre à la situation d'en arriver là, d'autant plus qu'il y aurait des complications juridiques majeures pour le PSG . »

💶 700M€ sur une saison, c’est plus que les gains perçus par Lewis Hamilton, LeBron James, Tiger Woods ou encore Rafael Nadal sur L’ENSEMBLE de leur carrière🤑 Et c’est le salaire affolant qui attend Kylian Mbappé en Arabie saouditeÀ lire⬇️ @le10sporthttps://t.co/CU7q2ncg9i — Bernard Colas (@BernardCls) July 26, 2023

« J'ai du mal à croire qu'ils seraient vraiment capables de faire cela »